Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat buluşması başladı

3. Uluslar arası Akdeniz kentleri kültür ve sanat buluşması etkinlikleri Adana’da gerçekleşen açılış programı ile başladı.

Antalya-Mersin-Adana-Tarsus-Osmaniye-İskenderun-Antakya’da eşzamanlı olarak 6-11 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinliklerin ücretsiz ve halka açık olduğu bildirildi.

Dün Adana’da gerçekleşen açılış programın ardından bugünden başlamak üzere 10 Kasım tarihine kadar; Antalya, Mersin, Adana, Tarsus, Osmaniye, İskenderun ve Antakya’da çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleşecek.

Osmaniye İl temsilcisi ve OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak etkinliklerle ilgili olarak; “ Amacımız; Bölgemizde sanat yoluyla barış içinde, paylaşımcı bir yaşam için çaba oluşturmak. Bölge insanında sevgi, barış dostluk, dayanışma bağlarını güçlendirmek; onların düşünsel, duyusal ve estetik gelişimine hizmet ederek kent kültürüne katkı sağlamak. Gerçeklerden kopmadan, halkla sanat arasında düzeyli bir etkileşim oluşturmak. Genç sanatçılara kendilerini geliştirme olanağı sunmak.

‘Herkes her şeyi hatırlamalı’ teması kapsamında, müzik, edebiyat, folklor, Karikatür, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok alanda gerçekleşecek olan etkinliklerimizin bu yılki onur konuğu, Bilkent Üniversitesi’nden emekli öğretim elemanı şair-yazar Ahmet Özer’dir. Karadenizli olan Ahmet Özer’in çok sayıda yapıtının ve ödülünün yanında, Trabzon’da uzun yıllar yayımladığı ‘Kıyı’ edebiyat ve sanat dergisinin de yayın yönetmenliğini yapmıştır.”dedi.

Adana Yaşam Sanat derneği, İçel Sanat Kulübü, Antakya Aalen Kültür Derneği, Antalya Sanatçılar derneği, Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar derneği, İskenderun Ayna Kültür Sanat Derneği, Mersin Akdeniz Sanat Oluşumu olarak düzenlenen 3. Uluslar arası Akdeniz Kentleri Kültür sanat etkinlikleri’nin Osmaniye programları bugünden başlamak üzere 10 Kasım Cumartesi günü akşamına kadar devam edecek.

Osmaniye’de merkez Kıbrıs Şehidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu parkı içerisinde bugün saat:16.30’da yapılacak olan açılışla başlayacak olan etkinlikler öncesi, Osmaniye il temsilciliği bir toplantı düzenledi.

OŞYAD binasında düzenlenen toplantıda, programa katılacak olan ozan, şair, yazar ve diğer katılımcıların program süresince etkinliklerin sağlıklı yürüyebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu