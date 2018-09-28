Akdeniz MMO Başkanları Osmaniye’de toplandı

Akdeniz Mali Müşavirler Odaları (MMO) Başkanları toplantısının 8’incisi Osmaniye’de yapıldı. Büyük Osmaniye Oteli Aslantaş Toplantı salonunda iki gün süren toplantı, Osmaniye tanıtım filmi gösterimi ile başladı. “Ülkemizde yeni uygulamaya giren hükümet sisteminde meslek örgütünün geleceği ve mesleki sorunların yeniden güncellenmesi” konulu gündemle yapılan 8.Akdeniz Mali Müşavirler Odaları Platform Toplantısında açılış konuşmasını Osmaniye Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler Odası Başkanı Seydi Gülsoy yaptı. Toplantıya katılan TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis Yontan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun da gündemle ilgili bir konuşma yaptılar.OSMMO Başkanı Seydi Gülsoy, “Çukurova’nın doğusunda yer alan Osmaniye ilimiz binlerce yıl yerleşim görmüştür. Osmaniye Cumhuriyet’in ilanı ile 1924-1933 yılları arasında Vilayet yapılmış. Ancak 1933 yılından sonra Adana iline bağlı olarak Kazaya dönüştürülmüştür. Ta ki 24 Ekim 1996 yılına kadar bu tarihten itibaren Hak etmiş olduğu il olma hakkını yeniden kazanmıştır. İlimizin nüfus yaklaşık 530 bindir.” dedi. Osmaniye’nin il olması ile Adana iline bağlı Temsilcilikler olarak faaliyet gösteren Meslek Mensuplarının 19 Haziran 2003 yılında Meslek Odası kurarak faaliyetlerini sürdürmekte olduklarını ve şuanda ilde 184 Meslek Mensubunun bulunmakta olduğunu belirten Gülsoy, “165 metrekare kendimize ait oda binamız ve 1 adet personelimizle üyelerimize hizmet vermekteyiz. İlimizde tarım ağırlıklı işletmeler ve küçük esnaflarımız bulunmaktadır. İlimizde 8 bin 411 adet Gelir Vergisi Mükellefi, 2 bin 44 adet Kurumlar Vergisi Mükellefi ve 7 bin 128 adet Basit Usul Küçük Esnaf bulunmaktadır. İlimizin kalkınmada öncelikli Yöre kapsamına alınması 5084 sayılı Yatırımın ve İstihdamın teşvik yasası ile var olan ancak içerisinde 2-3 tane küçük işletme olan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ; yatırımcıların akınına uğradı. Şu anda 100’ün üzerinde fabrika üretim yapmaktadır. Her ne kadar bir çoğunun vergi mükellefiyeti Osmaniye ili olmasa da ilimize istihdam konusunda büyük katkı sağlanmaktadır. İlimizin ilerleyen yıllarda gelişmişliğinin daha da yukarılara çıkacağına inancım tamdır. Bizler yukarıda sayılarını belirtmiş olduğum ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan mükelleflerin İdare ile ilişkisini düzenleyen ve vergisini hazineye; doğru ve sağlıklı olarak vermesini sağlayan Meslek Mensuplarıyız.” dedi. Toplantıya Adana, Antalya, Alanya, Gaziantep, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Kırşehir, Manavgat, Mersin ve Osmaniye SMMMMO Başkanları ile resmi kurum müdürleri katıldı.

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