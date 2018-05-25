Akınsoft Ve Akınrobotıcs Ailesi 23. Geleneksel İftar Yemeği’nde Buluştu

Kurulduğu günden bu yana ürettiği sektörel çözümler ve yüksek teknoloji alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla gerek ülke, gerekse dünya çapında adından sıkça söz ettiren AKINSOFT-AKINROBOTICS, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kenetlenmenin, “aile” olabilmenin bilincinde olan AKINSOFT- AKINROBOTICS çalışanları, yoğun çalışma temposuna kısa bir motivasyon arası vererek, her yıl gerçekleştirilen geleneksel iftar organizasyonunda bir araya geldi. 22 yıldır ara vermeden düzenlenen geleneksel iftar organizasyonu, 23. Yılında AKINROBOTICS çalışanlarının da katılımıyla, 24 Mayıs Perşembe günü İkonia Garden Toplantı ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tüm şirket çalışanlarının aileleri ile birlikte katılabildikleri programda, çeşitli basın kuruluşlarından temsilciler de hazır bulundu. Bu özel gecede AKINSOFT – AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür AKIN ‘da kısa bir konuşma yaptı. Ramazan ayının getirdiği manevi iklime değinen Dr. AKIN, bu müstesna günlerde AKINSOFT – AKINROBOTICS Ailesi olarak bir arada olmanın önemini vurguladı. Konuşmasının devamında Dr. AKIN; “Biz AKINSOFT olarak 23 yıllık bir kurumuz ve Türkiye’nin en büyük yazılım şirketi olarak anılıyor ve 28 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda AKINROBOTICS olarak Türkiye’de ve Dünyada birçok ilkleri yerine getiriyoruz. Dünya şirketleri ile isimlerimiz yan yana anılıyor. Çok yakında onların isimleri bizimle yan yana anılacak. Bugün hem ekonomimizle hem kültürümüzle bizi kötü duruma getirmeye çalışan, sürekli savaşa sürükleyen dış mihraklara karşı dur diyoruz ve dur demeye de devam edeceğiz. Bu güzel sofralarımız kurulmaya devam edecek, bu güzel bayrağımız dalgalanmaya devam edecek.” dedi.

AKINSOFT’un gelenekselleşen organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl İkonia Garden Toplantı ve Kongre Merkezi’nde keyifli bir atmosferde gerçekleştirilen iftar programına katılan davetliler, bir sonraki programın heyecanını taşıyarak geceyi noktaladılar.