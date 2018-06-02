Akşener: Konvoyun ilerlemesi engellendi

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep’teki mitinginin ardından Osmaniye’ye giderken araç konvoyunun ilerlemesinin bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini söyleyerek, “Utanmasalar bugün meydanı yasaklayacaklardı. Bunun bizi yıldırması, korkutması, geri adım attırması mümkün değil” dedi. Meral Akşener, partisinin Gaziantep’te düzenlediği mitingin ardından Osmaniye’ye gelerek partililere seslendi. Akşener, kente gelirken konvoyunun yolunun, bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini belirtti. Akşener, “Utanmasalar bugün meydanı yasaklayacaklardı. Şimdi, Türkiye gerçekten olağanüstü şartlarda. Bunun bizi yıldırması, korkutması, geri adım attırması mümkün değil. Korkunun ecele faydası yok” diye konuştu. Masal Park yanındaki alanda konuşan Akşener, öğretmenler arasındaki kadro farklarının giderileceğini dile getirerek şöyle devam etti: “Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrılığını ortadan kaldıracağız. Kaliteli bir eğitim sistemini yeniden inşa edeceğiz. Aziz Sancar, Mardin Lisesi mezunu, Nobel aldı. İçinizde daha nasıl cevherler var. Çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıracağız. Yeni Aziz Sancarlarımız olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz Avrupa’daki yaşıtlarıyla rekabet edebilir, mükemmel bir eğitim alacak. Devlet okulunda da özel okulda da aynı eğitimi alacak.” Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili caydırıcı kanunlar çıkaracaklarını ifade eden Akşener, “Kadınlarımız artık hava karardıktan sonra rahatlıkla sokağa çıkabilecek. Kadın ve çocukla ilgili olarak yapılan her türlü yanlış davranışa yönelik iyi hal indirimlerinin tamamını kaldıracağız. Öyle sert kanunlar çıkaracağız ki kadına ve çocuğa uzanan eller yanacak.” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasının ardından bazı yardımcılarını ve partisinin milletvekili adaylarını sahnede tanıtarak partililerden oy istedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE