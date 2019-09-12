Albak’tan öğrencilere tavsiye: Ders çalışırken istikrarlı olun

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, başarıya gitmenin yollarının ders çalışırken istikrarlı olmaktan geçtiğini, motivasyon ve dikkatin hedefe ulaşma noktasında önem arz ettiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürümüz Albak merkeze bağlı Çona Nurdağ İlkokulu Ortaokulu ve Issızca köyünde bulunan Issızca Şehit Ahmet Çalık İlkokulu Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okullarda derslikleri de gezen Müdür Aydın Albak, öğrencilere başarıya gitmenin yollarının ders çalışırken istikrarlı olmaktan geçtiğini, motivasyon ve dikkatin hedefe ulaşma noktasında önem arz ettiğini belirtti. Öğrencilerden derslerinde başarılı olmaları yolunda söz alan Albak, öğrencilerin azminden ve verdikleri söz den dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Öğretmenlerle görüşüp okulların ihtiyaçları konusunda detaylı bilgi alan Aydın Albak, “Öğrencilerin sizlere ihtiyaçları var, bizim de onlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için elimizden gelenin en iyisi yapma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor” dedi. Müdür Albak ayrıca, “Eğitimin çok yönlü bileşenlerinin olduğunu, çıtayı yükseltmek için öğrenci, veli, öğretmen ve idareyle işbirliği içerisinde olmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Kaliteli bir eğitim sisteminin parçası olmak için çoğu zaman da fedakarlık yapmamız gerekiyor. Öğretmenlik mesleğinin kutsiyeti de esasında buradan geliyor.” diye konuştu.

Share This:

































