Albay Sancaktar’dan Şehit Aileleri Derneği’ne ziyaret

Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret etti. Albay Sancaktar, Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, şehit ailesi ve gazi üyeleri tarafından karşılandı. Garnizon Komutanı Albay Sancaktar, tek tek selamlaştığı şehit aileleri ile derneğin toplantı salonunda bir süre sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, şehit aileleri ve yakınları ile gaziler, kentte yeni göreve başlayan Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar’a ziyaretleriyle her zaman yanlarında olduklarını hissettirdikleri için teşekkür ettiler. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz ise Albay Sancaktar’a ziyaret anısına saat hediye etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE