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Albay Sancaktar'dan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Albay Sancaktar’dan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti23 defa okundu

kategorisinde,08 Haz 2019 - 13:04 tarihinde yayınlandı
Albay Sancaktar’dan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti

Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, eşi Özlem Sancaktar ile birlikte, ramazan bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz’ün de eşlik ettiği ziyaretlerin ilki, 2006 yılında, Bingöl’de şehit olan Jandarma Binbaşı Adil Karagöz’ün ailesi ziyaret edildi. Şehit babası İlyas Karagöz ile bir süre sohbet edildikten sonra 1998 yılında Hakkari’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bekir Atacan’ın babası Osman Atacan ziyaret edilerek bayramları kutlandı. Daha sonra Şehit Piyade Komando Onbaşı Murat Karaman’ın babası Mehmet Karaman ve son olarak ise Kars’ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Gökçe’nin eşi Songül Gökçe ziyaret edildi. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, Osmaniye İl ve İlçelerde bulunan şehit ve gazi ailelerinin farklı rütbelerdeki komutanlar tarafından ziyaret edilerek ramazan bayramlarının kutlandığını ifade etti. /İbrahim EMÜL

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