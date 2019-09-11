Albay Sancaktar’dan şehit ailelerine ziyaretler

Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, şehit ve gazi ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Albay Sancaktar’a Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz de eşlik etti. İlk olarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Gökşen’in ailesi ziyaret eden Albay Sancaktar, şehit eşi Emine Gökşen ile görüştü. Çocuklarla yakından ilgilenen Albay sancaktar daha sonra ise Alibeyli Mahallesindeki Şehit Jandarma Er Yılmaz Bolat’ın babası Veli Bolat’ı ve özel bir hastanede tedavi gören Gazi Bülent Öz’ün kızı Esma Öz’i ziyaret etti. Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, son olarak ise merkeze bağlı Şekerdere Köyündeki Gazi Piyade Uzman Çavuş Nebi Kınık’ı ziyaret etti. Sancaktar, İstanbul Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğini kazanan gazi kızını tebrik edip başarılar diledi. Şehit aileleri ve gaziler ise, ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Albay Sancaktar ve Dernek Başkanı Öksüz’e teşekkür ettiler.

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