Aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve İŞKUR desteğiyle girişimci olan Hacer Can, kendi işyerini açıp, üç kişiye de istihdam sağladı. İlçeye bağlı Yarbaşı Beldesi’nde Alabalık Restoranı açarak hayallerine kavuşan Hacer Can, kendi işinin patronu oldu. Açtığı işyerini 3 yıl boyunca başarıyla yürüten kadın girişimci, kuruluş aşamasındaki zor ve sıkıntılı süreci eşi ve çocuklarıyla birlikte var gücüyle çalışarak atlattığını söyledi. Ekmek teknesi olan işletme, zaman içinde yanında istihdam ettiği çalışanlar içinde ekmek kapısına dönüştüğünü aktaran Hacer Can, açtığı restoranla; birisi İşbaşı Eğitim Programı katılımcısı olmak üzere 3 kişinin istihdamına vesile olduğunu ifade etti. KOSGEB’in girişimcilik desteğinden yararlanabilmek için İŞKUR’dan girişimcilik belgesi alması gerektiğini öğrenen Hacer Can, girişimcilik hikayesini ise şöyle anlattı: “İŞKUR’un girişimcilik eğitim programına katılarak, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi oldum. Kurs sonunda aldığım girişimcilik belgesiyle KOSGEB’e başvuruda bulundum. Başvurumun kabul edilmeyle birlikte gerekli malzeme ve teçhizatı alarak işyerini açtım. İlk zamanlarda 10 müşterim olsun bana yeter diyordum. Zaman içinde işlerimin oturması ve müşterilerimin sayısının artmasıyla birlikte bir de baktım saymayı bırakmışım. Tabi bu aşamaya gelmek hiç de kolay olmadı.Kuruluş döneminde eşimle birlikte yemek yapımından sunumuna ve servisine kadar her şeyle ilgilendim ve çok yoruldum.” İlk yılda fazla bir kazancı olmayan fakat azimle zorlu ve yorucu süreci başarıyla atlatan Hacer Can, 3 yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyüyerek amacına ulaştı. Alabalık Restoranını açarak bir başarı hikayesine imza atan Hacer Can, kadın girişimci adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: “Girişimci olmak isteyen kadınlara, ilgi ve yeteneklerini keşfedip, piyasa şartlarında ayakta kalabilecekleri alanlarda, işyeri açmalarını tavsiye ederim. Dürüst ve samimi olarak çalıştıklarında kazandıklarını göreceklerdir.” Siyasetçi ve bürokratların sıkça uğradığı mekana dönüşen restoran; güzel manzarası, geniş mekanı ve leziz balıklarıyla müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Osmaniye İŞKUR Şube Müdürü Deniz Aydın ile İş ve Meslek Danışmanı Hatice Öztürk, işletmeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Share This: