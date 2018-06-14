Alt Geçit ve Kavşaklar Trafiğe Açıldı

Osmaniye Belediyesi tarafından yapımı devam eden Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydan Düzenleme projesinde sona yaklaşıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde alt geçit ve şehri kuzeyden güneye bağlayan kavşakların açılacağını söyleyen Başkan Kadir Kara, hem araçla hem de yaya olarak yol çalışmalarını inceleyerek araç trafiğine açılması talimatını verdi. Alt geçit ve kavşaklar trafiğe açılmasıyla beraber vatandaşlar yoğun olarak kullanmaya başladılar.

Belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte alt geçidi kullanan vatandaşları selamlayan Başkan Kara’ya vatandaşlar kornalar çalarak ve el sallayarak teşekkürlerini ifade ettiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Ramazan bayramı öncesinde yapımı devam eden Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydan Düzenlemesi ile ilgili olarak muhterem Osmaniyeli hemşerilerimize ikinci bir bayram yaşatmak adına öğlen saatleri itibariyle alt geçidimiz tamamen tamamlanmış ve trafiğe açılmış bulunmaktadır. Alt geçidi trafiğe açmakla beraber stratejik açıdan önem taşıyan, şehrimizi kuzeyden güneye bağlayan geçiş noktalarındaki kavşaklarımızı da trafiğe açmış bulunmaktayız. Osmaniye’nin trafik sirkülâsyonunu rahatlatan bu projenin Osmaniyemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.