Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında ‘Hunter’ ödül aldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Hunter’ isimli elektrikli araç, özel jüri ödülünün yanı sıra tanıtım ve yaygınlaştırma ödülüne layık görüldü. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışlarda, elektromobil ve hidromobil kategorilerinde final yarışı İzmit Körfez Yarış Pisti’nde yapıldı. Elektromobil kategorisinin birincisi İstanbul Aydın Üniversitesi olurken, hidromobil kategorisinin kazananı ise otonom kategorisinde de birincilik elde eden Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. İzmit Körfez Yarış Pisti’ndeki yarışlarda elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8, bu yıl ilk defa düzenlenen otonom yani sürücüsüz araç kategorisinde ise 5 takım yarıştığı kaydedildi. Elektromobil araçların yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi 65 dakikada, hidromobil araçların ise 40 kilometreyi 45 dakikada en az enerji sarfiyatıyla tamamlanması beklendi. En az enerji tüketen ve en verimli araç olmak için mücadelenin verildiği elektromobil ve hidromobil kategorilerinin birincileri İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Alternatif Enerjili Araç (Efficiency Challenge Electric Vehicle) etkinliği kapsamında yarışmayı kazanan takımlara ödülleri TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçekleşen törenle verildi. Ödülünü alan OKÜ IARES kulübü öğrencilerini telefonla arayan OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, yarışmalarda gösterdikleri başarılı performansları sonucunda ödül kazanarak dönecek olan öğrencilere “İnancın ve azmin zaferle taçlanması. Yürekten tebrik ederiz.” ifadelerini kullanırken HUNTER, OKÜ’nün ve Osmaniyelilerin destekleriyle önümüzdeki yıl bu yarışlarda favori araç olacağını söyledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE