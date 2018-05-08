Altın Çağda Bilim Sergisine Yoğun İlgi

Ümraniye Belediyesinin destekleriyle 23 Nisan’da 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın yanında kurulan dev çadırda ziyarete açılan, 7. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam medeniyetleri bilim insanlarının buluşlarının minyatür olarak sergilendiği “Altın Çağ´da Bilim Sergisi”ne öğrencilerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi artarak devam ediyor.

Ümraniye Belediyesinin destekleriyle 23 Nisan’da ziyaretçilere kapılarını açan Altın Çağda Bilim Sergisi’nde, İslam Medeniyetinin bilim, teknoloji ve güzel sanatlar gibi birçok alanında toplumların gelişimine katkıda bulunan ve yeni buluşlar kazandıran bilim adamlarının eserleri sergileniyor.

Altın Çağ’da Bilim Sergisi, ziyaretçileriyle Türk ve İslam Medeniyetindeki bilim adamlarının yapıt ve keşiflerini paylaşarak gelecek için bu dâhilerden ilham alınmasını ve görkemli geçmişin herkes tarafından öğrenilmesini amaçlıyor.

Altın Çağ’dan kalan bir hazine!

Sergide tıp alanında önde gelen bilim insanı El Zehravi, gök bilimi konusunda Takiyüddin ve El Biruni’nin yanı sıra, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli başyapıtların mimarı Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli makineleri ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri gibi Türk ve İslam Medeniyetine ait birçok önemli bilim adamının buluşları sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Altın Çağ’da Bilim Sergisi ziyaretçilerine sunduğu icatlar, keşifler ve gözlerden saklanan tarihin gerçekleri ile İslam Medeniyetindeki bilimsel ve kültürel hazineyi, onları görmek isteyen insanlara uygulamalı olarak gösteriyor.

Türk ve İslam Medeniyetlerinin büyük bilim dehalarını tanıma ve insanlığa kattıkları yüksek değeri görme fırsatının sunulduğu bu sergiyle genç nesillerin yüksek ideal ve ufuklara sahip olmalarının önü açılıyor.