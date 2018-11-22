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Amanoslarda 8 kilo TNT patlayıcı ve elektrikli fünye bulundu80 defa okundu

kategorisinde,22 Kas 2018 - 11:18 tarihinde yayınlandı
Amanoslarda 8 kilo TNT patlayıcı ve elektrikli fünye bulundu

Osmaniye’de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK’lı teröristlerce kullandığı değerlendirilen, toprağa gömülü 8 kilo TNT patlayıcı, 6 kilo amonyum nitrat ve 3 adet elektrikli fünye ele geçirildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir noktada, toprağa gömülü vaziyette 8 kilo TNT patlayıcı, 6 kilo amonyum nitrat ve 3 adet elektrikli fünye bulundu. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının bilgisi doğrultusunda gerekli adli soruşturma başlatıldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara, aralıksız ve kararlılıkla devam edilmekte olduğu belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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