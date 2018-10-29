Amanoslarda PKK ait el yapımı bomba malzemesi yakalandı

Osmaniye’de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü vaziyette bulunan bidon içerisinden, 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve 8 adet ise yapımında kullanılan elektronik devre kartı çıktı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde İcra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait toprağa gömülü vaziyette ve Jelikan bidon içerisinde 6 adet EYP düzeneği, 8 adet EYP yapımında kullanılan elektronik devre kartı, 13 adet elektrikli fünye, EYP düzeneğine bağlı el telsizi, araç tipi telsize ait mikrofon ve 1 adet güneş paneline artı voltaj çevirici şarj aleti ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nda incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Bölgede, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam etmekte olduğu belirtildi.

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