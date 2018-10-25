Amanoslarda, PKK’ya ait toprağa gömülü malzeme ele geçirildi

OSMANİYE’de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü bidon içerisinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur komutanlığı emir komutasındaki JÖH timlerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, merkez ilçe Kırıklı Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Hacı Dağı bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette jelikan bidon tespit edildi. Yapılan incelemede, 1 adet akü, 5 litre mazot, 2 adet pil, 3.5 metre branda, panço, 50 litre su dolu jelikan, 8 litre pekmez, 2 adet çikolata, 3 adet porselen bardak ve 3 hazır çorba ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları olay yeri inceleme timi tarafından, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakınca olan malzemeler ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. /İbrahim EMÜL

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