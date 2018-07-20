Amanoslarda toprağa gömülü, keleş mermisi ve dolar bulundu

Osmaniye’de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında toprağa gömülü keleş mermisi, kullanılamaz halde bin dolar ve bir miktar giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesine, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, merkeze bağlı Yarpuz köyü sınırları içerisinde yapılan operasyon faaliyeti kapsamında, toprağa gömülü kullanılamaz vaziyette bin dolar para, 5 adet 7,62 mm çapında kaleşnikof mermisi, Osmaniye ve İstanbul il haritası ile Kobani krokisi, 2 adet örgüt kıyafeti, tırnak makası, pil, ayna, çakmak ve 5 adet not defteri ele geçirildi. OLAY YERİNDE İMHA EDİLDİ Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakınca olan malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE