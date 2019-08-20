Amanoslardaki saklı cennet İncebel Kanyonuna gezi

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Amanos Dağları eteklerinde bulunan saklı cennet İncebel Kanyonuna gezi düzenlendi. Doğaseverler tarafından yapılan keşif sonrasında, Amanosların saklı güzelliklerinden olan ve henüz yöre halkı haricinde kimsenin bilmediği ‘Haraz Şelalesi’ denilen bölgede 2 adet daha şelalenin var olduğu belirlenip, tescillendi. ÜÇ ŞELALE AYNI VADİ ÜZERİNDE Türkiye Dağcılık Federasyonu 2. Kademe Dağcılık Antrenörü ve ODAK Sekreteri Yücel Erdoğan, İncebel Takım Şelaleleri Doğa Yürüyüşü etkinliğine yaklaşık 62 doğaseverin katıldığını, parkurun 11-12 kilometre mesafeli genellikle orta zorlukta sulu bir parkur olduğunu söyledi. Gezi güzergahında ki aynı vadi üzerinde üç şelalenin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, buraya yakışacak ismin “İncebel Takım Şelaleleri” olarak adlandırdıklarını belirtti. Erdoğan, “3 şelale aynı vadi üzerinde ve aralarında çok kısa mesafeler var. En uzun mesafeli olanı yaklaşık 20 metre gibi bir yükseklikten dökülüyor.” dedi. Günübirlik olarak bu bölgeye ilk kez doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirten ODAK Başkanı Avukat Muhammet Doğan ise en yüksek şelaleden, dağcılık yöntemiyle iniş yaptıklarını belirtti. OSMANİYE, DOĞAL GÜZELLİKLERİ İLE TANITILMALI İlin doğal güzelliklerinin tanıtımını yaparak bölgeye diğer illerden de doğaseverlerin gelmesini sağladıklarını ve bu sayede turizme canlılık getirmek istediklerini belirten Doğan şöyle devam etti: “İncebel çok sarp ve tehlikeli bir kanyon. Tarihte bu kanyonu baştan sona geçebilen olmadı. İnşallah ilimizde birçok ilki gerçekleştiren ODAK olarak bunu da gerçekleştirip, bu gölgenin daha da çok tanıtılmasını sağlayacağız.” Düzenledikleri faaliyetler sonrasında, kenttin doğal güzelliklerini görmeye il dışından guruplar galinde gelindiğini ifade eden Doğan, “Memleketimizin doğal güzelliklerini imkanlarımız dahilinde bizler tanıtmaya çalışıyoruz. Ancak bu tabii ki yeterli değil. Devlet kurumlarının ön yak olup buralara organizasyonlar ve bazı uygulamalar yapması gerekir. Osmaniye’nin tanıtımı doğasında ki güzelliklerde saklı. Hep birlikte, siyasetçi, esnaf, yöneticisi ile birlikte doğal güzelliklerimizle Osmaniye’mizi tanıtmalıyız.” dedi. /İbrahim EMÜL

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