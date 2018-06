Amatör spor kulüplerine 330 bin liralık destek

Osmaniye’de faaliyet gösteren 74 amatör spor kulübüne eşit şekilde dağıtılmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 330 bin lira nakdi yardımda bulunuldu. Özel bir restoranda düzenlenen törende konuşan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ildeki amatör spor kulüplerine 330 bin TL nakdi yardım yapıldığını söyledi. Bu tür yardımların amatör spor kulüplerinin gelişmesi gençlerin spora yönlendirilmesi anlamında çok önemli olduğunu belirten İl Müdürü Loğoğlu, “Amacımız gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan korumak onlara sporun bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini sağlamak ve sporu seven sağlıklı nesiller olarak gençlerin geleceğe hazırlanmasını temin etmek. Bu amaçla bu tür yardımlar yapılıyor. Spor kulüplerimiz bu yardımları en iyi şekilde değerlendirecektir. Bu şekilde de ilimize bu yardımlar en iyi şekilde fayda sağlayacaktır. Devletimiz her zaman spor kulüplerinin ve sporcuların yanında. Bizler onların başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz.” dedi. Konuşmaların ardından,Osmaniye Millet Vekili Mücahit Durmuşoğlu ve Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu , Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce amatör spor kulüplerine verilmesi için hazırlanan temsili 330 bin liralık nakdi yardım çekini kulüp temsilcilerine verdi.

