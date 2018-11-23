Amatör Telsizciler Olası Afetlere Karşı Teyakkuzda

Osmaniye’de, olası afetlerde iletişimi sağlamak, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak için eğitim alan çeşitli yaş ve meslek grubundan amatör telsizciler, görev için teyakkuzda bekliyor.

Kimi esnaf, kimi öğrenci, kimi öğretmen, kimi de doktor… Bu farklı yaş ve meslek gruplarından insanları, yardımlaşma duygusu bir araya getiriyor.

Afet bölgelerinde kesilen iletişimi sağlamak, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak için eğitim alan amatör telsizciler, zaman zaman yapılan iletişim tatbikatlarında, günün herhangi saati gerçekleştirilen anonslarla afetlere hazırlıklı hale getiriliyor.

Her an göreve hazır olmak için kurumlar tarafından düzenlenen tatbikatlara da katılan amatör telsizciler, eğitimleri gereği günün önemli kısmında telsizlerini ellerinden düşürmüyor.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Osmaniye Şubesi Başkanı Mehmet ÇENET yaptığı açıklamada, afetlere müdahalenin ilk ayağını, haberleşmenin oluşturduğuna dikkati çekti.

Bu anlamda amatör telsizcilerin önemli bir misyonu üstlendiğini belirten Çenet, kentte Amatör Telsizcilik Belgesi aldıktan sonra gönüllü olarak çalışmalara katılanlara, haberleşmeyi sağlayacak şekilde teknik ve teorik eğitim verildiğini ifade etti.

Afet durumunda telsiz haberleşmesinin altyapısını oluşturduklarını anlatan Çenet, “Afetlerde kesilen haberleşmeye alternatif olarak, burada kriz merkezleriyle haberleşmeyi sağlıyoruz. Bütün kriz merkezlerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi kriz merkezine, Türk Kızılayına, Sağlık Bakanlığı 112 Acil’e ulaşma imkanına sahibiz. Kurduğumuz sistemler sayesinde elektrik olsun olmasın hiç fark etmiyor, dünyanın her tarafına ulaşabiliyoruz dedi.

Trac Osmaniye Şubesi Yön. Kur. Üyesi Murat ALKAN ise Depremler ve Afet Olaylarında haberleşme sıkıntısı yaşanıyor” vurgusu yaptı

Araçlarındaki sistemle, dağ başındayken bile Türkiye’nin herhangi bir iliyle iletişime geçme kabiliyetine sahip olduklarını bildiren Alkan, şunları kaydetti:

“İl merkezinde 2 rölemiz istasyonumuz var, olası kriz durumunda bu istasyonları sökerek, kriz merkezlerinde kurabiliyoruz. Valilik ve AFAD kriz merkezleriyle eş güdümlü halde haberleşmeye yardımcı oluyoruz. Şehir içinde el telsizleriyle haberleşmeyi sağlıyoruz. Afet bölgesine gidip, ihtiyaçları, yardım taleplerimizi ve durumu bildiriyoruz. Arama kurtarma ekibi olarak gittiğimiz Bingöl depreminde haberleşme sıkıntısı yaşadık. 1999’daki Marmara depreminde ise bütün haberleşme kesildi. Erciş depreminden 6 saat sonra haberleşme kısıtlı sağlandı. Orada da telsizlere ihtiyaç oldu. Telsizler elektrik, uydu, internet istemiyor, bir batarya, bir anten yetiyor. Uzak mesafeler içinse 20 metre kablo, bir akü ve bir telsizle her tarafla haberleşebiliyoruz.”

TRAC Osmaniye Şubesi Başkanı Mehmet Çenet Osmaniye bünyesinde radyo amatörü sayısının 250 civarında olduğunu Belirtti.