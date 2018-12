Amin Abbasov ‘İyi bir dizi projesinde yer almak istiyorum’

Katıldığı magazin programında sunucunun; ‘Yeniden radyo sunduğun zamanlara geri dönmek istermiydin?’ sorusuna Amin Abbasov’dan duygusal bir cevap geldi.

Amin Abbasov; ”Evet çok isterdim tabiki çok severek ve büyük zevk alarak yaptığım bir işti ama şu son zamanlardan daha çok oyunculuğa odaklandım üstesinden iyi gelebileceğim bir dizi projesinde yer almak çok isterdim.” dedi.

Amin Abbasov Kimdir?

10 Temmuz 1994 tarihinde Azerbaycan’da düyaya gelmiştir. 24 yaşında ve Yengeç burcudur.

Evleniyoruz adlı şarkısı ile büyük bir başarı elde eden Azeri şarkıcı, oyuncu, radyo spikeri, müzisyen ve seslendirme sanatçısı olan Amin Abbasov, ünü Azerbaycan’da doğup ülkemize kadar yayılan isimler arasında yer almaktadır.

Farklı tarzı ve çok yönlü çalışmalarıyla daha 20’li yaşlarında olmasına rağmen hızlı bir çıkış ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Abbasov, önemli sanatçılarla aynı sahnede yer alma imkanı bulduğu Nuri adlı Kanal D yapımı diziyle de ülkemizde boy göstermiştir.

Amin Abbasov Kariyeri

2011 yılında Tayfun Güneyer tarafından yönetmenliği üstlenilen; Oktay Kaynarca, Meltem Cumbul, Öykü Çelik, Asuman Dabak , Taner Rumeli ve Vural Çelik gibi usta oyuncuların rol aldığı Nuri dizisinde konuk oyuncu olarak Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması, Abbasov için sadece bir başlangıç oldu. Uzun süre boyunca Amin Abbasov dizileri yanı sıra reklamlarda da yer aldı.

2016 yılında müzik kariyeri için büyük bir atılımda bulunan Amin Abbasov albümü When the Comes ile büyük bir çıkış elde etti. Sesini yalnızca kendi şarkılarına saklamayan sanatçı, albüm çalışmaları ve çıkış dönemi boyunca farklı çizgi film karakterleri için de seslendirme sanatçılığı görevine devam etti.

When the Comes adlı albümünde yer alan ve albüme ismini vermiş olan şarkı, 2017 yılına gelindiğinde MTV radyo ve televizyon kanalında en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Türk haber kanalları içerisinde önemli bir konumda yer alan BenguTürk TV, Amin Abbasov kimdir konulu geniş bir çalışmaya ekranlarında yer verdi.

“Evleniyoruz” adlı şarkısı sayesinde hayran kitlesini büyük ölçüde genişleten ve internet sitelerinde önemli boyutta tıklanma sayılarına ulaşan Abbasov, Evleniyoruz adlı hitine ek olarak Ağlama, Sana Ne, Olmuyor, Korkuyorum, Zengin Kalkışı, Neden Olmasın, Hayalperest gibi birçok farklı şarkıya imza atmış ve bu şarkılarıyla da genç yaşına rağmen başarı ve yeteneğini ispat ederek geniş kitlelere kendini duyurmayı başarmıştır.