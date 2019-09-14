Anadolu Şehit Aileleri Derneği’nden OGC ziyareti

Osmaniye Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hatice Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ni (OGC) ziyaret etti. Gökhan Erkmen Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Derneği Başkanı Hatice Türkmen tarafından ziyaret anısına OGC Başkanı İsrafil Avcı’ya çiçek takdim edildi. Başkan Avcı, “Hatice başkanımız daha önce de Şehit Aileleri ile ilgili dernek başkanlığı yapmıştı. Ardından bir süre ara verdi. Şimdi federasyonu da olan yeni bir derneğin başkanlığını yapacak. Ben kendisinin daha önceki deneyiminden dolayı da başarılı olacağına inanıyorum. Diğer yandan 81 il içinde en çok şehit veren il olmamızdan dolayı da Şehit Ailelerinin bizler için ayrı bir yeri var. Hepimiz onlara sahip çıkmak ve destek vermek zorundayız. Dolayısıyla Hatice başkan ve derneğine de her zaman desteğe hazırız. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu. Katkı ve desteklerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Hatice Türkmen ise “Amacımız Şehit ailelerine destek olmak, onların acılarını paylaşmak, üzüntü ve kederlerini azaltmak ve mutluluklarında da yanlarında olmaktır. Bu işler çok hassas işler olduğu için de bu görevi yapmak da ayrıcalık gerektiriyor. Bir şehit geldiği zaman biz o aileyle birebir aynı acıları yaşıyoruz. Bizler bu anlamada birebir onlara destek olmak istiyoruz. Çünkü bir yanı kırık olan insanlar. Onların bu acılarını paylaşmak, üzüntülerini ve kederlerini azaltmak, sorunlarına çözüm yollarını bulmak için çalışacağız. Çocuklarını daha sağlıklı yetiştirmeleri için birebir destek vermek istiyoruz. Devletimiz her zaman yanlarında ama bizlerde yanlarında olarak maddi ve manevi olarak destek olmak istiyoruz.” dedi. Hatice Türkmen, derneğin Akdeniz Federasyonu’na bağlı bir dernek olduğunu belirterek, asker, polis, sivil, 15 Temmuz şehit ailelerinin hepsini kapsadığını belirterek, “Yani şehit ailesi olması bizim için yeterlidir. Biz hepsine sahip çıkacağız” dedi.

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