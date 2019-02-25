Analig’de Osmaniye Namaglup

Osmaniye Güreş takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) grup maçlarını yenilgisiz tamamladı. Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren uygulamaya koyulan ANALİG müsabakaları, 2018 – 2019 faaliyet yılı kapsamında Güreş Grup Müsabakaları Mersin’de gerçekleştirildi. Tarsus Spor Salonunda yapılan Güreş Grup Müsabakalarına 8 ilden yaklaşık 200 sporcu katıldı. Derece elde eden Osmaniye Güreş Takımı, Mart ayında yapılacak olan yarı final müsabakalarında Osmaniye’yi temsil edecek

Share This:

































