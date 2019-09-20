Anaokulu öğrencilerinden bisiklet turu etkinliği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Anaokulu Öğrencileri, bisiklet turu etkinliğinde kampus içerisinde gezdiler. Okul Müdürü Çiğdem Bozdoğan, 55 öğrencilerinin bulunduğunu ve bisiklet turuna ise 22 öğrencinin katıldığını, yapılan faaliyet ile çocukların hem eğlenceli vakit geçirdiğini hem de bisiklet sporuna özendirildiklerini söyledi. OKÜ Bisiklet Kulübü Başkanı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Yunus Emre Uzunkaya ise bisiklet sürmenin sağlık için öneminden bahsederek, trafik kuralları hakkında bilgi verip, uyulması yönünde ikazlarda bulundu. Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitelerden bahseden Uzunkaya, “Bisiklet sürmek, her yaştan insanın yapabildiği, eğlenceli, rekabet değeri yüksek ve oldukça sağlıklı bir spordur. İlimizde de bisiklet sporu giderek yaygınlaşmakta ve bu durum bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir.” dedi. Bilgi paylaşımının ardından minik öğrenciler, bisikletleriyle kamp içerisinde tur attılar.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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