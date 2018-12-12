Anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından, ana sınıfı öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı. ‘Gelecek Ellerinde’ isimli, Çocuk ve Gençler Sosyal Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda düzenlenen programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, öğrenciler ve eğitmenleri katıldı. İlk olarak slayt eşliğinde öğrencilere, polis ne iş yapar, görevleri nelerdir ve toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallar hakkında sunum yapıldı. Ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdür vekili Komiser Ebru Durukan tarafından, öğrencilere genel güvenlik konuları, 155 Polis İhbar Hattı’nın bilinmesi ve ne gibi durumlarda aranması konularında bilgiler aktardı. Öğrenciler, polise olan sevgilerini anlatan gösterilerini sundular. Son olarak, Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler, çocuklara, peluş polis bebek, boyama kitabı ve boyama kalemlerinin bulunduğu hediye paketlerinden verdiler. Polislik mesleğinin tanıtılmasına yönelik bilgilendirme seminerlerinin il genelindeki ana okullarda yapılacağı ve 1000 öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE