Anılardan Bir Kesit

Barış, huzur ve kardeşlik; insanlığın özlemi.

Köylerin ve kentlerinde huzur içerisinde yaşaması tüm hemşehrilerin tabi hakları olmalıdır.

Teknolojinin ve devlet olanaklarının büyük öldü arttığı bir dönemde uyuşturucu ile mücadele asıl konu haline geldi. Suç oranları her gün artıyor.

1970 yıllarda amaçsız gençleri, saygıya sevgiye yönlendirmek ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla mahalli anlamda bir spor okulu kurulmuştu.”Aslan Yılmaz Futbol Okulu”

O dönemlerde siyasi ayrıcalıklar ayan beyan fark ediliyordu. “Kurtarılmış bölgeler”, sagcıların-solcuların kahvehaneleri bile ayrılmıştı. Hatta iki kardeşin aynı sofrada oturamadığı bir kavga ortamıydı.

Her köşe başında bir kavga… Kardeşin kardeşi düşman gördüğü bir ortam. Tam da böyle bir ortamda kurulmuş futbol okulu.

Binlerce genci farklı siyasi görüşlerine rağmen aynı çatı altında toplayan bir anlayış.

Aynı formayı giydiren, karşı karşıya müsabakalar düzenleyen organizasyon.

Farklılıkların tamamını aynı potada buluşturan düşünce.

O dönemde kolay bir iş değildi bu yapılanlar.Tesadüf olamazdı. Birisi bir şeyler düşünmüş olmalıydı.

Evet, birisi o gün gençleri korunması, kavgadan uzaklaştırılması gereğini düşünmüştü Aslan Yılmaz. Futbol okulunu şehrin geleceği yarınların öğretmeni, mühendisi eğitimli çocukları, siyasetçisi olacak olan gençleri kurumak ve yetiştirmek amacıyla kurmuştu. O döneme dair başarılı da oldu. O okulun kuralları vardı; saygı sevgi esastı. Spor okulunun kurucusu Aslan Yılmaz, binlerce gencin ağabeyi olmuştu. O, gençlerin her sorunuyla ilgilenen, eğitimi, sağlığı ve hatta ailelerinin durumlarını da yakından takip edip yardımcı olan bir okul müdürü gibiydi.Onlar için aileden biriydi. Duygusal sorunlarını sevdalarını ve aşklarını bile Aslan ağabeyleri ile paylaşırlardı çocuklar. Binlerce kişilik bir aile olmuşlardı.

Bu spor okulunda yapılan hizmetler karşısında kimseden para talep edilmezdi. Üstelik spor malzemeleri dağıtılır eksiklerde giderilirdi.

Sigara içmek, gece sokağa çıkmak kurallar içerisindeydi.

Bu bir sosyal hizmetti.

O günleri yaşayanlar bugün 50-60 yaşlarında birer olgun insanlar, hepsi de değerli…

Sosyal medyada paylaşımlar okudum. O günlere gittim. Bizim insanlarımızın nasıl vefalı ve saygılı olduklarını gördüm.

Demek ki; bu şehir ve çocuklarına hizmet eden hiç kimse unutulmuyor.

Teşekkürler Aslan Yılmaz.