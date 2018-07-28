Ankara’da   Gündem  Hassa  Amanos  Tüneli

Ak Parti Hatay 27.Dönem milletvekilleri mecliste ziyaretçi akınına uğruyor.

Ziyaretçilerin ‘’Hayırlı Olsun’’ faslı sonrası sohbet, Hassa Amanos Tünel Projesi ile devam ediyor. Projenin fikir babası Hatay Ak Parti milletvekili H.Bayram TÜRKOĞLU yaptığı açıklamada;

Proje ihalesi tamamlanmıştır. Tünel güzergahında bulunan Hassa’nın köylerinde zemin etüdüyle ilgili sondaj çalışmaları devam etmektedir. İnşallah,yakın zamanda yapım ihalesi projesini de gerçekleştirerek Hatay halkıyla , ilk kazmayı ,Amanos eteklerine vuracağız.” Dedi.

DEMİRYOLU PROJESİNİ DE EKLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ.

Milletvekili TÜRKOĞLU,

Mığır Kot farkının da teknik olarak hesaplanmak suretiyle uygun olması durumunda,Tünel projesine demiryolu projesinin de dahil edilebileceğini sözlerine ekledi.

PROJELER KONUŞULMALI.

Seçim bölgesinin yanı sıra Hatay’ın diğer ilçelerinden de vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği,

Hatay Ak parti Milletvekili Hüseyin YAYAMAN ‘da yaptığı açıklamada;

Artık “Projeler Konuşulmalı” dedi.

Hatay halkı bundan böyle geleneksel siyaseti bir kenara bırakıp, fikirlerin tartışıldığı, projelerin sunulduğu, bir siyasi yapı geliştirmeliyiz .dedi. Yeni Türkiye şartlarında çok çalışma ve gayret etmenin önemine vurgu yaparak, artık tayın ,torpil ve şikayet eksenine dayalı politikaların iflas ettiğini belirterek, pozitif fikirlerin yer aldığı, STK ların rol aldığı,çılgın projelerin konuşulduğu bir siyaset geliştirmek zorundayız dedi.

Milletvekili YAYMAN;

Hassa Amanos Tüneli, Hassa Organize Sanayi, Yoluklar Göleti, Menzelet Barajı, Kapalı Çarşı projesi vb bizim yol haritamız olmalı ,diyerek sözlerini tamamladı.