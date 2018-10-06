Osmaniye’de, Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlara anne sütünün önemi anlatıldı. Cumhuriyet Meydanında kurulan stanttı ziyaret edenlere, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi görevlileri tarafından, bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesinin sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir seçenek olduğu vurgulandı. Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, yarınların daha sağlıklı olması, tüm bebeklere anne sütüyle beslenme hakkının tanınması ve bebeklerin bu haktan mahrum edilmemesi için farkındalığı arttırmak amacıyla, tüm dünyada ekim ayının ilk haftasının “Emzirme Haftası” olarak kutlanmakta olduğunu belirterek, “Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemidir.” dedi. Bebeklerin doğar doğmaz ilk bir saat içinde emzirilmeye başlanması ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerinin en ideal beslenme şekli olduğunu aktaran Dr. Öznavruz, şöyle dedi: “6. aydan itibaren ise ek gıdalara başlanarak emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından 1991 yılından bu yana temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmektedir. Bu program kapsamında İlimiz; Anne Sütünü destekleyen başarılı çalışmalarından dolayı 2009 yılında “Altın Bebek Dostu İl ” unvanı almıştır. Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızın, kendileri için en ideal besin olan anne sütü ile beslenmelerini sağlayarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.”

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE