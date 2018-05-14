MENÜ
Bugün: 14 MAYIS 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 102.816
DOLAR 4,3193
EURO 5,1783
ALTIN 183,47
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

“Anneler Günü”nde anlamlı ziyaret!198 defa okundu

kategorisinde,14 May 2018 - 02:21 tarihinde yayınlandı
“Anneler Günü”nde anlamlı ziyaret!

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) üyeleri, “Anneler günü” etkinlikleri kapsamında şehit annesine ziyarette bulundu.

OŞYAD üyeleri, “Anneler Günü” nedeniyle Şirinevler Mahallesinde yaşamını sürdüren, 9 çocuk annesi, şehit Piyade Er Mevlüt Aydoğan’ın annesine ziyarette bulundu.

Şehit annesi Şemsi Aydoğan’ın “Anneler Günü”nü kutlayan OŞYAD üyeleri, acılarını paylaştıklarını belirterek sağlıklı yaşam dileklerinde bulundular.

Şehit babası Mehmet Aydoğan ziyaret sırasında; “Bizim için en büyük hediye sizlerin bizi ziyaret etmenizdir. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyaret etmeniz, acılarımızı unutmamıza vesile oluyorsunuz. Başka ne zaman geleceksiniz? Her zaman kapımız sizlere açıktır, teşekkür ediyoruz”diye konuştu.

Şehit annesi Şemsi Aydoğan ise anneler gününde kendisinin ziyaret edilerek karanfil verilmesinden memnun olduğunu belirterek teşekkür etti

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ