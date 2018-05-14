“Anneler Günü”nde anlamlı ziyaret!

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) üyeleri, “Anneler günü” etkinlikleri kapsamında şehit annesine ziyarette bulundu.

OŞYAD üyeleri, “Anneler Günü” nedeniyle Şirinevler Mahallesinde yaşamını sürdüren, 9 çocuk annesi, şehit Piyade Er Mevlüt Aydoğan’ın annesine ziyarette bulundu.

Şehit annesi Şemsi Aydoğan’ın “Anneler Günü”nü kutlayan OŞYAD üyeleri, acılarını paylaştıklarını belirterek sağlıklı yaşam dileklerinde bulundular.

Şehit babası Mehmet Aydoğan ziyaret sırasında; “Bizim için en büyük hediye sizlerin bizi ziyaret etmenizdir. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyaret etmeniz, acılarımızı unutmamıza vesile oluyorsunuz. Başka ne zaman geleceksiniz? Her zaman kapımız sizlere açıktır, teşekkür ediyoruz”diye konuştu.

Şehit annesi Şemsi Aydoğan ise anneler gününde kendisinin ziyaret edilerek karanfil verilmesinden memnun olduğunu belirterek teşekkür etti