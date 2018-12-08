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Antalya’da Gökhan Türkmen Rüzgarı Esti95 defa okundu

kategorisinde,08 Ara 2018 - 17:10 tarihinde yayınlandı
Antalya’da Gökhan Türkmen Rüzgarı Esti

Ünlü Şarkıcı Gökhan Türkmen, önceki gece Jolly Joker Antalya’da sahne aldı.

Günler öncesinden biletleri tükenen konserde, Gökhan Türkmen kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Programına sevilen parçalarından ‘Olmadı’ şarkısını seslendirerek başlayan başarılı şarkıcı, yeni şarkılarının yanı sıra eski ve cover şarkılara da yer verdiği geniş repertuvarı ve muhteşem sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı. Konser boyunca hemen hemen her şarkısını izleyicisiyle beraber söyleyen yakışıklı şarkıcı, kendi has tarzı ile de dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık iki saat sahne de başarılı bir şekilde durmaksızın şarkılarını sevenleri için seslendiren Gökhan Türkmen, sahne enerjisiyle müzikseverlerden büyük beğeni aldı.

 

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