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Antik Dönemde Para Konferansı114 defa okundu

kategorisinde,14 Ara 2018 - 15:48 tarihinde yayınlandı
Antik Dönemde Para Konferansı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Kulübü tarafından, “Antik Dönemde Para” konulu konferans düzenlendi. Kütüphane Salonunda ki programa, OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erhan katıldı. Fatih Erhan, sunumda paranın tanımı ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra, para öncesi, paranın bulunuşu ve tarihsel gelişimi hakkında bir konuşma yaptı. Paranın tarihsel süreçte kullanımı ile ilgili bilgiler aktaran Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erhan, bulunuşundan günümüze kadar kullanılan çeşitli para türlerinden örnekler verdi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Konferansa OKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Prof. Dr. Oğuzhan Yoncalık, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Eyyüp Tel, çok sayıda akademik ve idari personeli ile birlikte öğrenciler katıldı.

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