Aöf Sınavının Kadirli’de Yapılması İçin Başkan Tarhan Talepde Bulundu

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan AÖF Sınavlarının Kadirli’de yapılması için Eskişehir Üniversitesi Genel Sekreterliğine talepte bulundu.

Başkan Tarhan Açıklamasın ” Kadirlide Yaşayan ve sayıları yaklaşık olarak 4 Bin Kişiyi Bulan Açık Öğretim Sınavına Osmaniye’ye Gitmek zorunda olan hem maddi yönden hemde zaman yönünden sıkıntı çeken Hemşehrilerimizin Talebi Üzerine Eskişehir Üniversitesi Genel Sekreterliğine Açık Öğretim Sınavlarının Kadirlide Yapılması için Hemşehrilerimiz Adına Belediye Başkanı Olarak Talepte Bulunduk. Açık Öğretim Sınavlarının Kadirlide yapılmasının takipçisi olacağız.”

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