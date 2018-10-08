Aracından kaçak sigara çıkan Suriyeliye 30 bin lira ceza

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, jandarma tarafından 2 bin 140 paket kaçak sigarayla yakalanan Suriyeli M.A.’ya 29 bin 960 lira para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E90 otoyolu üzerindeki yol emniyeti ve devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemede, poşetler içerisinde değişik markalarda gümrük kaçağı 2 bin 140 paket sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda, şüpheli sürücü M.A. (24) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. M.A.’ya her bir kaçak sigara paketi için 14 lira olmak üzere 29 bin 960 lira idari para cezası uygulandı.

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