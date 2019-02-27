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Aranan FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Aranan FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı435 defa okundu

kategorisinde,27 Şub 2019 - 16:30 tarihinde yayınlandı
Aranan FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Osmaniye’de,Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 35 yaşındaki E.B., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sazlık Mahallesi D400 karayolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta bulunan E.B.’nin Adana 5’inci Sulh Ceza Hakimliğince ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla arandığı saptandı. Gözaltına alınan şüpheli, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosunca alınan ifadesinin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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