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Aranan FETÖ Şüphelisi yol uygulamasında yakalandı255 defa okundu

kategorisinde,26 Ara 2018 - 14:13 tarihinde yayınlandı
Aranan FETÖ Şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli M.K. (28), jandarmanın yol uygulamasında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yarbaşı Beldesi E90 otoyolu çıkışında, şüpheli araç ve şahıslara yönelik yol uygulaması ve devriyesi çalışmasına başlandı. Bu sırada durdurulan bir araçtaki M.K.’nın yapılan kimlik sorgulamasında, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat masasınca, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca 2010-2014 yılları arasında Zaman Gazetesi Halkla İlişkiler Bölümünde çalıştığı da belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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