Aranan iki kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

Osmaniye’de, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı. Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ‘hırsızlık’ suçundan tutuklu olarak bulunan M.B.’nin (24) ziyaretine gelen kardeşi E.B.’nin (21) yapılan sorgusunda Cerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı belirlendi. Diğer yandan yine aynı cezaevinde ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan hükümlü olarak bulunan S.İ.’nin ziyaretine gelen kardeşi E.İ.’nin (30) yapılan sorgusunda ise ilamat ve infaz bürosu tarafından “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan her iki şahısta adli işlemlerinin yapılması için, Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine tespit edildi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilenlerden E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.İ. ise tutuklandı.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

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