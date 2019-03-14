Aranan kişiler cezaevi ziyaretinde yakalandı

Osmaniye’de, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan iki kişi, cezaevi ziyaretinde yakalandı. Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ‘Hırsızlık’ suçundan tutuklu olarak bulunan S.A.’nın (44) ziyaretine gelen F.A. (55) isimli kadının yapılan sorgusunda Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kaçakçılık’ suçundan arandığı belirlendi. Diğer yandan yine aynı cezaevinde aynı suçtan tutuklu olarak bulunan M.A.’nın (51) ziyaretine gelen H.A.’nın (22) ise yapılan sorgusunda Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan her iki şahısta adli işlemlerinin yapılması için, Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine tespit edildiği öğrenildi.

Share This:

































