Arıcılar Birliği Başkanlığında Gaffaroğlu güven tazeledi

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Emin Gaffaroğlu, 248 oy alarak güven tazeledi. Yeni Buluş Lokantasında gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurul Toplantısında, diğer aday Hüseyin Demirci ise 99 oy alırken, 2 oyda geçersiz sayıldı. Kongrenin divan başkanlığını Hatay Arıcılar Birlik Başkanı Mehmet Ekici, Divan Başkan Yardımcılığını Ali Karakeçli, Katip üyeliklerini ise İbrahim İnandı ve Mustafa Coşkun yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının ardından, genel gündem maddeleri okundu. İki adayın yarıştığı seçimler sonucunda mevcut başkan Emin Gaffaroğlu, 628 üyenin 248 oyunu alarak 4’üncü kez birlik başkanlığına seçildi. Başkan Gaffaroğlu, tüm üyelerine teşekkür ederek, bugüne kadar arıcıların yanına bizzat giderek tüm sorunları çözüme kavuşturduğunu ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Emin Gaffaroğlu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:Ökkeş Karkın, Hasan Dede Balas, Ökkeş Tehçi, Mustafa Aktuğ, Mehmet Tülüce ve Mahmut Açıkgöz. Denetleme Kurulu Üyeleri ise Mustafa Peker, Nuh Mingan ve Abidin Ergen.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE