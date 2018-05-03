Arılar, belediye binası önünde heyecan yarattı

Osmaniye’de belediye binası girişinde bulunan, kablosuz internet dağıtım merkezi bankının güneş enerji paneline oğul atan arılar, heyecanlı anlar yaşattı. Belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar, bölgede arıların çoğaldığını fark edince tedirgin olup durumu itfaiye ekipleri ile arıcılara bildirdiler. Kısa sürede sayıları artarak panel üzerinde kümelenen arılar, belediye personeli Şahin Tülüce, Enver Orman ve çağrılan arıcılarla birilikte, kovanlara alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Kraliçe arı ve diğer arıların bölgeden alınmasıyla vatandaşlar ve belediye çalışanları da rahat bir nefes aldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE