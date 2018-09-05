Arkadaşlarıyla otururken rahatsızlanan genç, hastanede öldü

Osmaniye’de arkadaşlarıyla birlikte otururken bir anda rahatsızlanan Hüseyin Ç. (20) kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Olay Toprakkale İlçesi Sazlık Köyü’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oturan Hüseyin Ç. bir anda rahatsızlanarak bayıldı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cenazesi ise kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma tarafından, olay günü Hüseyin Ç. ile beraber olan arkadaşları Y.E., C.M. ve A.Y.’yi şüpheli olarak ifadelerini aldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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