Arslanpınarı Köyünde halk toplantısı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesine bağlı Aslanpınarı Köyü’nde halk toplantısı yapıldı. Okul bahçesinde ki Kaymakam Mehmet Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Fatih Kurtuluş ve Kurum Müdürleri katıldı. Kaymakam Kaya, köy sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyerek gerekli işlemlerin yapılmak üzere ilgili kurumlara iletileceğini belirtti.Toplantı sonrasında Kaymakam Kaya ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Murat Akyıldız, Arslanpınarı Köyü Muhtarı Yaşar Akkuş ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara ziyarette bulunuldu. Daha sonra ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan Şehit Hava Piyade Er Abdurrahman Midik’in ailesine ziyarette bulundu. Kaymakam Kaya, şehit ailesine herhangi bir istek ve şikayetleri olup olmadığını sorarak, devletin her zaman Şehit ve Gazi ailelerinin yanında olduğunu ve olacağını belirtti.

Share This:

































