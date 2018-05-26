Aş Evinde 2500 Kişilik 3 Çeşit Yemek Veriliyor

Kadirli Belediyesi tarafından Ramazan ayı süresince ekonomik durumu zayıf, yaşlı ve rahatsız olan vatandaşların evlerine yemek servisi hizmeti bu yılda devam ederken aşevinde yaklaşık 2 bin 500 kişi ramazan boyunca iftarını açıyor.

Belediyeye ait Aşevinde hazırlanan yemekler, Belediyeye ait araçlar ve personellerle iftar öncesi mahallere çıkarak daha önceden tespit edilen adreslere yemek dağıtımı yapıyor. Aşevinde yemek dağıtımı yaparak, vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, 7 yıldan bu yana mülkiyeti belediyeye ait olan aşevinde Ramazan ayı süresince iftarda günlük sıcak yemek çıkarıldığını söyledi.

Tarhan, Kadirli halkına her zaman hizmetin en iyisini verme gayreti içerisinde olduklarını ve insanların hayır duasını aldıklarını belirterek, “Göreve başlamadan önce verdiğimiz sözler arasında yoksul vatandaşlara yemek verebilmek amacıyla aş evi açmak vardı. Allah’a şükür verdiğimiz sözü yerine getirdik ve 7 yıldan bu yana mülkiyeti kendimize ait olan aş evimizde yoksul, maddi durumu zayıf ve dışarıdan gelen öğrencilerimize günlük 3 çeşit yemek veriyoruz. Ramazan ayı süresince de günlük 2 Bin 500 kişilik iftarda yemek çıkartıyoruz. Ayrıca 20 mahallemizde 20 mahalle iftarı ile vatandaşlarımızla Ramazanın maneviyatını ve paylaşmanın farkındalığını yaşıyoruz. Bunun yanı sıra aş evimize rahatsızlığından dolayı gelemeyen hemşerilerimizin evlerine iftar öncesi araçlarımız ve personellerimizle 3 çeşit yemek servisi yapıyoruz. Evlere yaptığımız bu hizmetten ihtiyaca göre onlarca aile yaralanıyor. Servis sırasında ekiplere eşlik ederek bizzat dağıtımda bir aksama olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kadirlimize 24 saat hizmet veriyoruz, Hizmet için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Ramazan paylaşmaktır” dedi.

Geleneksel Andırın Caddesi Büyük İftarının 7 Haziran 2018 Perşembe günü yapılacağını da hatırlatan Başkan Tarhan, 7. Geleneksel Andırın Caddesi Büyük İftarını bu yılda yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyerek Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz dedi.