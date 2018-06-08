Aşçılık kursu kursiyerlerinden iftar

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, ‘Haydi Gençler Geleceğe’ projesi kapsamında açılan aşçılık kursu kursiyerleri, aileleri ve protokol üyelerine yönelik iftar yemeği programı düzenledi. Cebelibereket Kültür Merkezi eğitim salonundaki programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum müdürleri, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve aileleri katıldı. Davetlilere, aşçılık eğitimi alan kursiyerlerin hazırlamış olduğu menü ikram edildi. Okunan ezanla birlikte iftar yapıldı. Proje ile 18-29 yaş gurubu 24 kadın, 24 erkek olmak üzere toplamda 48 gencin, nitelikli meslek öğrenmeleri, üretime kazandırılmaları, kötü çevre koşullarından uzaklaşmalarının sağlanması, suça sürüklenmelerinin engellenmesi, suç ve suç unsurlarından uzak tutulması amacıyla mesleki eğitim kurslarının verilmeye başlandığı kaydedildi. Ayrıca açılan garson komi kursunun sona erdiği, bazı kursiyerlerin işe yerleştirildiği, aşçılık kursu ile eğitimlerin sürdüğü belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE