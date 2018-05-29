Aslan: Ek gösterge tüm memurları kapsamalı

Türk Büro-Sen Osmaniye Şube Başkanı Beyazıt Aslan, ek göstergenin tüm memurları kapsaması gerektiğini söyledi. Aslan, yazılı açıklamasında, “Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Polis, Hemşire, Din Görevlisi, Öğretmen ve diğer idarecilerimizin ek göstergelerini 3600 puana çıkartacağız” demiştir.Bu açıklamalar memurlarımız adına olumlu gelişmeler olmakla beraber eksik kalmıştır. Hiç ek gösterge alamayan ve ek göstergeleri çok düşük olan memurlarımız unutulmuştur.” dedi. Ek gösterge meselesinin bir bütün olarak ele alınması, tüm unvanlara ek gösterge verilmesi ve ek gösterge hakkından yararlanamayan memurun kalmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aslan, “Bu durum Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olup, aynı kurumlarda görev yapan memurlar arasında da çalışma barışının bozulmasına sebep olmaktadır. Hükümet yetkilileri bu eşitsizliği acilen çözüme kavuşturmalı ve memurlarımızın mağduriyetlerini ivedilikle gidermelidir. Hayata geçirilecek olan düzenleme, belirli meslek grupları ile sınırlı kalmamalıdır.” diye konuştu. Konfederasyonun yapmış olduğu Toplu Sözleşme ile memurların ekonomik, sosyal ve özlük haklarında sürekli olarak geriye gitmekte olduğunu ifade eden Aslan şöyle devam etti: “Enflasyon ve Vergi Dilimleri ile memurlarımızın maaşlarına yapılan artışlar geri alınmakta, memurlarımız neredeyse yoksulluk sınırında bir hayat idame ettirmeye çalışmaktadır. Çalışırken bir çok zorluk yaşayan memurlarımız, maaş haricindeki ödemelerin emekliliğe sayılmaması sebebiyle emekli olamamaktadır. Emekli olanlar ise ek iş yapmaktadır. Bu sebepler de göz önünü alınmalı ve Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı 3600 Ek gösterge artışı tüm memurlarımızı kapsamalıdır. Hiç ek gösterge alamayan memurlarımız da bu haktan faydalanmalıdır. Türk Büro-Sen olarak buradan bir kez daha Hükümet yetkililerine sesleniyoruz; Artan döviz ile temel gıda, barınma ve ulaşım ücretlerine ciddi zamlar gelmiştir. Ancak memurların aldıkları zamlar çoktan erimiştir. Memurlarımız çok zor şartlarda hayatlarına devam etmektedir. 3600 Ek gösterge uygulaması tüm memurlara verilmeli ve bu hak seçimlerden önce hayata geçirilmelidir. Meslek grupları arasında ayrımcılık yapılmamalı, memurlarımız mesleklerine göre ötekileştirilmemelidir.”

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