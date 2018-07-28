Aslantaş’ta sosyal uyum kampı başladı

Osmaniye’de, “Ver Elini Kardeşim” projesi kapsamında, Türk ve Suriyeli gençlerin katıldığı sosyal uyum ve gençlik katılımı kampı başladı. Aslantaş Doğa Kampı’nda bir araya gelen 220 öğrenci için sanat, spor ve gezi gibi bir çok kamp aktiviteleri düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığının UNICEF işbirliği içerisinde, Osmaniye ile birlikte Suriyeli Muhacirlerin yoğun olarak bulundukları toplam 25 ilde uygulanan ve Gençlik Merkezleri üzerinden yürütülen ‘proje kapsamında gençler bir araya geldi. Proje ile ”Ver elini kardeşim” sloganı ile gençlerin ensar ve muhacir kavramlarının önemini kavrama ve sosyal hayatı birlikte yaşama ve paylaşma bilinci kazanmalarının amaçlanmakta olduğu kaydedildi. Yaklaşık üç yıldan beri yürütülen proje kapsamında Osmaniye Aslantaş Kampında, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Sakarya, Konya, Ankara, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Mardin ve Osmaniye illerinden katılan toplam 220 katılımcı ile Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Kamp açılışı Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel’in konuşması ile başladı. Katılımcı gençler, yeşil ve mavinin buluştuğu doğal güzellikler içerisinde; paintbol, okçuluk, yüzme, ip parkuru, el sanatları ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra doğa yürüyüşü, çeşitli oyunlar ile Aslantaş Açıkhava Müzesi, Karatepe Kilim Evi, Osmaniye şehir merkezi, kent müzesi, Kastabala Kalesi ve Masal Park’ı görme ve tanıma imkanı bulacaklar. Kamp programında ayrıca gençler Gaziantep ilinide gezecekler.

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