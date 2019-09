Aslan:”Yargı Reformu Yasa Tasarısı Adliye Çalışanlarının Haklarında İyileştirme Yapmalıdır”

Türk Büro-Sen Şube Başkanı Beyazıt Aslan konu ile ilgili yaptığı Yazılı Basın Açıklamasında şunları söyledi:

“Her yıl Eylül ayının ilk iş gününde Adli Yıl açılışı çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir. Adalet ve hukuk toplumların olmazsa olmazıdır. Nitekim Hz. Ali, “Devletin dini Adalettir.” diyerek devletin temelini işaret etmiştir. Adalet sisteminin olmadığı ya da aksayarak işlediği bir ülkede, ne gelişmişlikten ne de kalkınmadan bahsedilemez. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, ülkemizi ayakta tutabilecek tek unsur Adalettir.

LİYAKAT SİSTEMİNİN BOZULMASI HUKUKSUZLUKLARIN YOLUNU AÇTI

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir kalkışma ile karşı karşıya kaldı. Kamuda örgütlenen FETÖ terör örgütü yüzünden, yüzlerce şehit verdik. Kamu kurumlarında yapılan atamalarda liyakat ve ehliyetin kaldırılması, ülkemizi 15 Temmuz ihanet sürecine sürükledi.

ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARI GÖZARDI EDİLİYOR

Her yıl adalet sistemimizin eksikliklerinin gündeme getirildiği “adli yıl” açılışlarında; Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hakim ve Savcılar ile birlikte Adalet Hizmetinin temel taşları olan yazı işleri müdürü, Zabıt Katibi, Mübaşir, Teknik personel ve diğer tüm Adalet çalışanları unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar.

YARGI REFORMU YASA TASARISI ADLİYE ÇALIŞANLARININ HAKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPMALIDIR

Son dönemde ortaya atılan ve yakın bir dönemde de TBMM de ele alınacak olan Yargı Reformu Tasarısı’nda da Adalet Çalışanları bir bütün olarak yok sayılmış, çalışanların fikri alınmadan hazırlanan bu tasarıda çalışanlar için herhangi bir iyileştirme olmadığı gibi çalışanların önündeki tek yükselme hakkına da ket vurulmaktadır. Türk Büro-Sen gündemdeki Yasa Tasarısı için gerekli tüm girişimleri sürdürmekte ve bu olumsuzluğun tasarıdan çıkarılması için elinden gelen gayreti göstermektedir.

BİR PAKETTE ADALET PERSONELİ İÇİN ÇIKARILMALI

Adalet çalışanlarının Görevde Yükselme sınavında mülakatın kaldırılması, 3600 ek göstergeden Adliye Çalışanlarının da yararlandırılması, Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetler sınıfına geçirilmesi, ücret adaletsizliği, mesailerin tam ve zamanında ödenmesi, yolluk ücretlerinin artırılması, can güvenliğinin sağlanması gibi birçok sorunu çözüm beklemektedir. Bugüne kadar çıkartılan yargı paketlerinde adalet çalışanları için bir iyileştirme yapılmaması on binlerce adalet çalışanını üzmüş ve Adalet Bakanlığına küstürmüştür. Adalet çalışanları, kendileri içinde bir Yargı Paketi çıkartılmasını beklemektedir.

Bu istek ve düşüncelerle yeni adli yılın tüm Adalet Çalışanları başta olmak üzere, tüm üyelerimize, yargı camiasına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diler, Türk Büro-Sen olarak tüm çalışanların işlerinde kolaylıklar dileriz.”

