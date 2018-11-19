Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Girdi

Kadirli Belediyesi tarafından Narlıkışla yolunda 11 Milyon TL’ye mal olan Atıksu Arıtma Tesisleri hizmete girdi.

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, çevreye duyarlı bir belediye olarak kentin önemli projelerinden biri olan atık su arıtma tesisinin yapımını tamamlayarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Tarhan, Narlıkışla yolu üzerinde yapımı tamamlanan atık su arıtma tesisi ve ek kolektör hattında incelemede bulundu. Başkan Tarhan, burada yaptığı açıklamada, kentin önemli sorunlarından birinin de atık su arıtma tesisi olduğunu belirterek, “Tesisimizin hizmete girmesiyle kentimizin bu sorunu tarihe kavuşmuş oldu. Atık Sular artık arıtılarak Savrun Çayına bırakılıyor.” dedi.

Bugüne kadar atık suların, kentin can damarı olan Savrun Çayı’na döküldüğünü kaydeden Başkan Tarhan, şunları söyledi:

“Bu tesisi Kadirli’mize kazandırmamız bir milat olup çok önemli bir hadisedir. Çevreye duyarlı bir belediye olarak önemli projelerimizden biri olan atık su tesisimizi bitirip hayata geçirdik. Tesisimiz yaklaşık 11 milyon liraya mal oldu. Tesisimiz tamamen biyolojik bir tesis olup kanalizasyonda bulunan pis sular bakteriler sayesinde damıtılıp, daha temiz şekilde Savrun Çayı’na bırakılıyor. Bu tesisimiz ile birlikte Kadirli’miz’e daha sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir çevre kazanırdık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”