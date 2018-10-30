 Maltepe Escort pendik escort manavgat escort kartal escort maltepeelektrikariza.com kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 31 EKİM 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
--
BIST 90.000
DOLAR 5,4909
EURO 6,2326
ALTIN 214,99
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Atiye Kadirli’de Binlerce Kişiye Konser Verdi188 defa okundu

kategorisinde,30 Eki 2018 - 16:21 tarihinde yayınlandı
Atiye Kadirli’de Binlerce Kişiye Konser Verdi

Kadirli’de Belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konseri’nde ünlü sanatçı Atiye binlerce kişiye konser verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ünlü Sanatçı Atiye Kadirli Kabasakal Parkı’nda konser verdi.

Binlerce kişinin katıldığı konserde konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirlilihemşehrilerimizi sanatçılarla buluşturmaya devam ediyoruz diyerek şunlar kaydetti;

“ Her 29 Ekim’de bir sanatçıyı ilçemize getiriyoruz. Ünlü Sanatçıların ilçemizle tanışması hemşehrilerimizin ünlü sanatçıları ilçemizde görmesi bizleri mutlu eder. Dolayısıyla bizlerde halkımızın istekleri doğrultusunda yıldızları ilçemize getirmeye devam edeceğiz. Atiye hanımda sizleri şarkılarıyla met etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en iyi şekilde kutluyoruz. Belediye olarak 12 projemizin açılışını yaparken, ilçemize teleferik kazandırıyoruz” dedi.

Başkan Tarhan konuşmasının ardından Atiye’ye çiçek ve Dünyaca ünlü Karatepe kilimi hediye etti.

Yaklaşık 3 saat süren konserde Atiye birbirinden güzel şarkılarını dans ederek seslendirdi.

Haber: Efendi ERKAYIRAN – Kadirli

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ