Atiye Kadirli’de Binlerce Kişiye Konser Verdi

Kadirli’de Belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konseri’nde ünlü sanatçı Atiye binlerce kişiye konser verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ünlü Sanatçı Atiye Kadirli Kabasakal Parkı’nda konser verdi.

Binlerce kişinin katıldığı konserde konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirlilihemşehrilerimizi sanatçılarla buluşturmaya devam ediyoruz diyerek şunlar kaydetti;

“ Her 29 Ekim’de bir sanatçıyı ilçemize getiriyoruz. Ünlü Sanatçıların ilçemizle tanışması hemşehrilerimizin ünlü sanatçıları ilçemizde görmesi bizleri mutlu eder. Dolayısıyla bizlerde halkımızın istekleri doğrultusunda yıldızları ilçemize getirmeye devam edeceğiz. Atiye hanımda sizleri şarkılarıyla met etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en iyi şekilde kutluyoruz. Belediye olarak 12 projemizin açılışını yaparken, ilçemize teleferik kazandırıyoruz” dedi.

Başkan Tarhan konuşmasının ardından Atiye’ye çiçek ve Dünyaca ünlü Karatepe kilimi hediye etti.

Yaklaşık 3 saat süren konserde Atiye birbirinden güzel şarkılarını dans ederek seslendirdi.

Haber: Efendi ERKAYIRAN – Kadirli