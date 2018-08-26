Av Sezonu 25 Ağustos’ta Başlıyor!

Fahri Av Müfettişi Arda Candemir, 2018 yılı avlanma süreleri ve avlanmasına izin verilen av hayvanların sayısı hakkında alınan Merkez Komisyon kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2018-2019 av döneminin Merkez Av Komisyon kararına göre avlanma günlerinin çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri olarak belirlendiğini kaydeden Candemir, aralarında Osmaniye’ninde bulunduğu Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki bıldırcın avının da 25 Ağustos 2018’de başladığını söyledi. Candemir, Resmi gazete’de yayınlanan Merkez Av Komisyonu kararındaki uyulacak esasları şu şekilde sıraladı:

“Komisyon kararına göre birinci grup av hayvanlarından bıldırcın ve üveyik avı 25 Ağustos 2018 tarihinde başlayıp 30 Aralık 2018 tarihinde kapanacak. İkinci grup kuşlardan kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği avı ise 13 Ekim 2018 tarihinde başlayacak ve 6 Ocak 2019’de de sona erecek. Üçüncü grup kuşlardan kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri, karatavuk ve su çulluğu avları ise 13 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 3 Mart 2019’ye kadar sürecektir. Birinci grup memelilerden yaban tavşanı ve ada tavşanı avı 16 Ekim 2018 tarihinde açılacak, 6 Ocak 2019 tarihinde kapanacaktır. Av günleri ise çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri olarak belirlenmiştir.”

Candemir, av limitleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Av limitleri ise bıldırcın 10 adet, üveyik 5 adet, karatavuk 3 adet, kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği ise 2 adet olarak belirlenirken, memelilerden yaban tavşanı avı da 1 adetle sınırlandırılmıştır. Avcılarımız 2013-2014 av sezonunda uygulamaya geçen Av Yönetimi Bilgi Sistemi’ne (AVBİS) dernekleri vasıtasıyla kayıt yaptırarak, avlanacakları avlağı seçebilecekler ve kota alabileceklerdir. Yasadışı avcılığın önlenmesi amacı ile çalışmalar aralıksız devam edecek. Avcılığın sürdürülebilir olarak devam etmesi için yaban hayatının ve avın korunması, belirlenen kurallar çerçevesinde avın yapılması gerekmektedir. Tüm avcılarımızın avcılık kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz.Avlanma tarihleri ve diğer konularda daha geniş bilgi almak isteyen avcılarımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzden bilgi alabilirler.”

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