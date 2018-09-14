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Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek192 defa okundu

kategorisinde,14 Eyl 2018 - 15:44 tarihinde yayınlandı
Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Osmaniyeli Sporcu Oğuzhan Usta, Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2 Haziran’da İstanbul’da yapılan Atletizm Türkiye Şampiyonasında 65 metre Cirit atarak ikinci olan sporcu Oğuzhan Usta, İspanya’da yapılacak olan U20 kulüpler arası atletizm Avrupa şampiyonasına katılacak. Avrupa Şampiyonası öncesi Sporcu Oğuzhan Usta ve Atletizm Antrenörü Mustafa Yiğit Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’nu makamında ziyaret etti. İl Müdürü Loğoğlu, ülyei ve ili başarılı bir şekilde temsil eden milli sporcu Usta’nın maddi ve manevi olarak her zaman yanında olduğunu bildirerek başar dildi.

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