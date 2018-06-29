Avukat Muhammet Doğan Baro Başkanlığına Aday

Osmaniye’nin tanınmış, tecrübeli ve sevilen avukatlarından Muhammet Doğan önümüzdeki aylarda yapılacak olan Osmaniye Baro Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Muhammet Doğan, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Hukukun özü, insan hak ve özgürlüklerinin, insanlık onurunun korunmasıdır. Hukuk, insanların özgürlük,eşitlik ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermek zorundadır. Bu, adaletin yerine getirilmesi olarak da tanımlanabilir.İnsan hak ve özgürlükleri sadece bireysel hakları değil, çıkar gruplarının haklarını ve toplumsal yararı da kapsar. Hakların herkese karşı korunması devlet olmanın bir gereği ve sorumluluğudur. Bu nedenle hukukun tarafsız ve bağımsız olarak örgütlenmesi gerekmektedir. Hukuku koruyacak olan yine onun kendi yapısallığıdır. Hukuk düzeninin asıl sahibi toplumun kendisi olmalıdır. Bu bağlamda hukuku toplum adına koruma ve kollama görevi,baroların varlık nedenidir. Barolar, öncelikle bir meslek örgütü olmakla birlikte hukuk sistemi içerisinde toplum ile etkileşim halinde olan kuruluşlardır. Barolar, hukuk sistemimizin topluma dönmüş yüzüdür.

Osmaniye Barosu, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Baromuzun kuruluş tarihi 1997 dir. Kuruluşundan bu yana baromuza başkanlık yapan ve yönetim kurullarında görev alan meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Bilindiği üzere baro başkanlığı seçimleri 2 yılda bir yapılmaktadır. Meslektaşlarım ile birlikte yaptığım istişareler neticesinde Ekim ayı içerisinde yapılacak olan Osmaniye Baro Başkanlığına seçimlerinde Başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım.

Seçildiğimiz takdirde öncelikle hukukun üstünlüğü ile bireysel hak ve özgürlüklerin korunması, adalete erişimin hızlandırılması ve yine adil yargılanmanın gerçekleştirilmesi için baroların faaliyet alanı çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Baromuz şu an 500 mevcudu ve çok sayıda stajyeri ile büyüyen bir kuruluştur. Bu anlamda meslektaşlarımızın meslekleri ile ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması öncelikli hedefimizdir. Baromuzun gerek hukuk sistemi içerisinde gerekse toplum içerisinde daha etkin bir rol alması için çalışmalar ve etkinlikler yapacağız. Meslek içi eğitimlere ve stajyerlerimizin eğitimlerine ayrı bir önem göstereceğiz. Meslektaşlarımızın katılımı ile yapacağımız sosyal faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve özellikle doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunacağız. Halkımızın adalete erişiminde ilk geldiği yer olan baromuzu bu alanda daha etkin bir şekilde yöneteceğiz.

Değerli meslektaşlarım, Ekim ayında yapılacak olan baro başkanlığı seçimlerinin baromuz için hayırlı olmasını diler hepinize teşekkür ederim.”